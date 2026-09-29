La Provincia de Buenos Aires lanzó la licitación para transformar en autovía un tramo de 47 kilómetros de la Ruta 11, entre Mar de Ajó y Pinamar. El proyecto contempla una inversión oficial de $154.000 millones y un plazo de ejecución de 540 días.

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La apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre. Los trabajos serán financiados mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.

Dos tramos y una inversión millonaria

El proyecto fue dividido en dos lotes. El primero comprende 24,75 kilómetros, con una inversión estimada de $74.988 millones, mientras que el segundo contempla 22,46 kilómetros, con un presupuesto de $79.006 millones.

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La intervención busca darle continuidad a la configuración de doble calzada, conectando el trazado que llega desde la rotonda de acceso a Mar de Ajó con el correspondiente a la rotonda de acceso a Pinamar.

La nueva infraestructura acompañará la calzada existente e incorporará un cantero central de 16 metros. Los trabajos se desarrollarán en jurisdicción de los partidos de La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga.

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Desde la Dirección de Vialidad bonaerense señalaron que con la obra se busca “optimizar su funcionamiento” y obtener un corredor acorde con la importancia de esta ruta.

Un corredor clave para el turismo

La Ruta 11 es uno de los principales accesos hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica. El tramo que será intervenido registra un importante movimiento de ómnibus de media y larga distancia, además de un fuerte incremento del tránsito durante el verano, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos.

Durante esos períodos también aumenta el transporte de suministros hacia los principales centros turísticos de la región.

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La obra permitirá avanzar en la consolidación de la doble calzada del corredor costero hacia Mar del Plata, uno de los principales objetivos de infraestructura vial en esta zona de la provincia.

Cómo quedará la Ruta 11

Una vez terminados los trabajos previstos, la Ruta 11 tendrá características de autovía desde Esquina de Crotto, en el partido de Tordillo, hasta General Pueyrredon.

Actualmente, además de la nueva licitación entre Mar de Ajó y Pinamar, la Provincia ejecuta la transformación en doble calzada del tramo comprendido entre Mar Chiquita y Villa Gesell, una obra que se encuentra en sus etapas finales y que, según lo previsto, finalizará antes de la próxima temporada de verano.

En tanto, todavía quedará pendiente la ejecución de la doble calzada entre General Pueyrredon y Mar del Sud, en el partido de General Alvarado.

De concretarse las distintas etapas proyectadas, el corredor costero contará con una infraestructura vial de mayor capacidad para absorber el intenso movimiento turístico que se registra durante todo el año y que se multiplica en temporada alta.