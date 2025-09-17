A 185 kilómetros de Capital Federal, Saladillo propone una escapada rural diferente: la “Ruta del Kiwi”, un recorrido por huertas y pequeños emprendimientos donde la fruta, potente en Vitamina C, se convirtió en motor productivo y turístico.

Kiwis Saladillo, es un proyecto familiar que creció desde una hectárea inicial hasta transformarse en un atractivo local: kiwis agroecológicos, cítricos y mermeladas artesanales elaboradas con fruta. Desde esta pyme proponen diversas experiencias para el visitante:

La propuesta está pensada para quienes buscan contacto directo con el campo: visitas guiadas para grupos, la experiencia “Cosechero por un día” y la llamada “Ruta de la Vitamina C”, donde se recorren plantaciones de kiwis y cítricos, se participa de la cosecha, hay pequeños concursos (como premiar la fruta de mayor peso) y degustaciones de mermeladas caseras, mates y tortas.

Esta pequeña pero creativa empresa fue declarada de interés municipal por su innovación y buenas prácticas agrícolas (sin agroquímicos y con estricto control fitosanitario) y trabaja en conjunto con la Dirección de Turismo local para recibir contingentes y escuelas.

Además de las actividades para turistas individuales o familias, el predio recibe visitas escolares (entrada libre y gratuita para las visitas educativas) con actividades orientadas a mostrar el proceso productivo y la sustentabilidad de un emprendimiento agroecológico.

La temporada alta de la actividad es en marzo, abril y mayo. Es necesario llegar con vehículo propio donde se coordina un punto de encuentro y el acompañamiento al predio.

Información de contacto

Face: kiwissaladillo

Instagram: @kiwis.saladillo

Sitio Web: https://kiwis-saladillo.negocio.site/

Celular: 223-5010587/2235010286