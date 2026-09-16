El Municipio de Tandil comenzó a definir las medidas que implementará luego de que el Concejo Deliberante declarara la emergencia del sistema de transporte público por 12 meses. El secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), advirtió que el escenario es complejo y anticipó que el Ejecutivo trabaja en un paquete de decisiones que abarcará distintos aspectos del servicio.

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En diálogo con Radio UP (89.1), el funcionario remarcó que “la situación del transporte es grave” y reconoció que para algunas empresas el panorama es todavía más delicado.

La ordenanza aprobada por mayoría habilita al Gobierno municipal a intervenir sobre frecuencias, horarios y recorridos, además de disponer medidas de reorganización operativa y administrativa, asistencia económica y modificaciones tarifarias.

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La iniciativa había sido impulsada meses atrás por Fuerza Patria y recibió el respaldo de ese bloque, la UCR y Hechos. La Libertad Avanza, en tanto, votó en contra.

“No hay soluciones mágicas”

Lunghi explicó que la declaración de emergencia le otorga al Ejecutivo herramientas para avanzar con decisiones que durante los últimos meses no habían conseguido consenso en el ámbito legislativo.

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“No hay soluciones mágicas”, planteó el secretario de Gobierno, quien recordó que desde fines de abril o comienzos de mayo ya existían propuestas para revisar las frecuencias y optimizar los recursos disponibles frente a la caída en la cantidad de pasajeros y las dificultades económicas de las empresas.

En ese contexto, cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante y reconoció que algunas de las medidas que deberá adoptar el Municipio pueden generar rechazo.

“Hay decisiones políticas que no son gratas a los usuarios, que no son gratas a la ciudadanía y que lamentablemente tienen costos políticos”, sostuvo.

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El impacto de los cambios en los subsidios

Uno de los principales puntos del diagnóstico municipal está relacionado con la eliminación de los subsidios nacionales destinados a sostener la oferta del transporte público en el interior del país.

“El sistema de transporte tiene serias dificultades, producto de que el Estado Nacional antes destinaba una cantidad de recursos mediante el Fondo Compensador y hoy no lo destina más”, afirmó Lunghi.

El Fondo Compensador al Transporte Público del Interior fue discontinuado en febrero de 2024, en el marco de los cambios implementados por el Gobierno nacional en el esquema de asistencia al transporte.

A esto se suma la actualización del sistema provincial de compensaciones y los distintos beneficios que mantiene el Municipio para determinados grupos de pasajeros.

Desde la Cámara de Transporte habían señalado que el nuevo mecanismo provincial podría incrementar los recursos destinados a las empresas de Tandil, aunque advirtieron que el aumento no sería suficiente por sí solo para corregir el desequilibrio acumulado.

La Tarifa Social Federal, otra preocupación

Otro de los temas que genera preocupación en el Ejecutivo es la modificación de la Tarifa Social Federal.

Hasta ahora, los beneficiarios tenían un descuento del 55% sobre el valor del boleto. Sin embargo, desde julio, el aporte federal quedó vinculado a la tarifa vigente al 30 de junio de 2026, por lo que las futuras actualizaciones que dispongan municipios o provincias no implican automáticamente un incremento equivalente en la asistencia nacional.

Lunghi explicó que, si Tandil aumenta el boleto plano, la diferencia generada por ese incremento deberá ser absorbida por el usuario o cubierta mediante recursos de otra jurisdicción.

“Cada vez que haya una actualización de tarifa, ese 45 por ciento que asumía el usuario va a ser un porcentual mayor sobre el boleto plano”, resumió.

El Ejecutivo prepara un paquete de medidas

Consultado sobre cuál será la primera decisión que tomará el Municipio, Lunghi evitó anticipar una medida específica y remarcó que la intención es avanzar con “medidas integrales o una serie de medidas”.

El Ejecutivo ya cuenta con estudios y antecedentes sobre el funcionamiento del sistema y trabaja sobre una hoja de ruta que contempla distintas alternativas.

Entre los aspectos que están bajo análisis aparecen las frecuencias, los recorridos, la estructura operativa y el cuadro tarifario.

“Tenemos estudios hechos respecto de por dónde abordar las diferentes problemáticas que tiene el sistema”, explicó el funcionario.

Antes de anunciar las medidas, el Municipio terminará de evaluar los aspectos técnicos y económicos y los analizará con el intendente Miguel Lunghi.

Una vez definidas las decisiones, serán comunicadas tanto a las empresas como a los usuarios. El secretario de Gobierno aclaró que no se trata de consensuar las medidas con la Cámara de Transporte, aunque consideró necesario informar cuál será el camino elegido.

Preocupación por algunas líneas

La situación financiera de las empresas viene siendo advertida desde hace varios meses por la Cámara de Transporte, que también realizó gestiones ante la Provincia.

En particular, se había señalado la situación de la Línea 502, mientras que el propio Lunghi reconoció que el problema no afecta a todas las compañías de la misma manera.

“La situación del transporte es grave; para algunas de las líneas es extrema. Dos de las seis”, señaló.

Frente a este escenario, el Ejecutivo pretende evitar respuestas aisladas y tomarse un “tiempo prudencial” para definir un esquema que permita atacar las dificultades estructurales.

“Debemos hacer medidas que sean integrales, que tengan una solución o que vayan camino a una solución de fondo”, sostuvo.

La emergencia tendrá una duración de 12 meses y, durante ese período, el Municipio deberá informar al Concejo Deliberante cada dos meses sobre la situación económica y financiera del sistema, la evolución de los costos, las medidas adoptadas y los cambios en recorridos, frecuencias y horarios, además de los recursos provinciales y nacionales gestionados o recibidos.

El objetivo planteado por el Ejecutivo es comenzar a revertir la “extrema debilidad y complejidad” que atraviesa actualmente el transporte urbano de Tandil.