La subida del mar lo sorprendió y su camión quedó enterrado en la playa de Nueva Atlantis
Ocurrió en la zona de médanos. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.
Durante la madrugada del jueves 1° de enero, un camión quedó encajado en la arena luego de que su conductor descendiera a la zona de médanos de Nueva Atlantis para celebrar la llegada del 2026.
Con el correr de los minutos, la marea comenzó a subir y el vehículo no logró salir a tiempo, por lo que terminó semienterrado sobre la costa. La escena generó sorpresa entre las personas que se encontraban en el lugar y fue registrada en video.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y volvieron a dejar una advertencia conocida para quienes circulan por la playa: con el mar no se juega.
