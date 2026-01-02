Durante la madrugada del jueves 1° de enero, un camión quedó encajado en la arena luego de que su conductor descendiera a la zona de médanos de Nueva Atlantis para celebrar la llegada del 2026.

Con el correr de los minutos, la marea comenzó a subir y el vehículo no logró salir a tiempo, por lo que terminó semienterrado sobre la costa. La escena generó sorpresa entre las personas que se encontraban en el lugar y fue registrada en video.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y volvieron a dejar una advertencia conocida para quienes circulan por la playa: con el mar no se juega.

