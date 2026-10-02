El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y distintos intendentes de la Costa Atlántica manifestaron su preocupación por el escenario que enfrenta el turismo interno y advirtieron que la próxima temporada de verano podría ser especialmente compleja para los destinos bonaerenses.

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El planteo fue realizado durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde funcionarios, jefes comunales y representantes del sector privado reclamaron medidas destinadas a reactivar el turismo nacional y de cercanía.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, fue contundente al describir sus expectativas y pronosticó una "temporada lamentable".

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La funcionaria recordó que la provincia de Buenos Aires es históricamente el principal destino doméstico del país y que recibe más del 40% del turismo interno. Además, destacó los 500 kilómetros de costa y el peso de Mar del Plata como uno de los principales centros turísticos nacionales.

Sin embargo, advirtió sobre el deterioro registrado en los últimos períodos. Según señaló, la provincia atravesó la peor temporada de vacaciones de invierno desde la pandemia, con una variación del 25,8% en el consumo respecto de 2023 y una caída superior al 20% en la ocupación.

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Martínez sostuvo además que Buenos Aires acumula tres temporadas "lamentables" y afirmó que se están registrando "los peores récords". En ese sentido, señaló que durante el último verano hubo un 34% menos de consumo en la Costa Atlántica.

Preocupación entre los intendentes

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, coincidió con el diagnóstico y remarcó que el problema no se limita a la cantidad de turistas.

"No solamente ha caído el índice de ocupación, sino el consumo", afirmó. Según el jefe comunal, esta situación coloca al distrito frente a una temporada 2027 muy compleja.

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Por su parte, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los prestadores turísticos y reclamó la implementación de herramientas de estímulo.

El jefe comunal sostuvo que el turismo de su distrito registró una caída del 17% en la ocupación entre 2023 y 2025, acompañada por una disminución todavía mayor del gasto por persona. También señaló que la situación continuó deteriorándose durante 2026.

Wischnivetzky reclamó políticas públicas destinadas a fomentar el turismo nacional, de cercanía y del interior del país, y mencionó al PreViaje como una de las herramientas que podrían ser consideradas.

"La situación es gravísima", sostuvo el intendente, quien también cuestionó el contraste entre las decisiones de algunos funcionarios y la realidad que enfrentan los prestadores turísticos.

El intendente de Miramar, Sebastián Ianantuony, planteó que el actual escenario económico no favorece al turismo doméstico y comparó los niveles actuales de ocupación con los registrados años atrás.

"Estábamos en una ocupación hotelera del 95% hace cuatro años y ahora estamos teniendo temporadas de verano del 65%", ejemplificó.

El jefe comunal advirtió además que los empresarios turísticos podrían afrontar el próximo verano con una capacidad financiera muy limitada, luego de haber resignado rentabilidad para sostener los niveles de ocupación durante temporadas anteriores.

Ianantuony también cuestionó el estado actual del Complejo Turístico Chapadmalal, ubicado a unos 15 kilómetros de su distrito, y reclamó una intervención sobre el histórico complejo hotelero.

Finalmente, pidió conocer qué herramientas tendrá el Gobierno nacional para acompañar a los municipios frente a una temporada que, según sus palabras, "no pinta para nada bien".

El sector privado pidió medidas para sostener a los establecimientos

Durante el encuentro también participó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, quien puso el foco en el impacto que la crisis tiene sobre los establecimientos y las familias vinculadas al turismo.

"Cuando se habla de turismo, se habla de ocupación, estadísticas y rentabilidad. Yo quiero empezar por otro lado: por la gente", sostuvo.

El dirigente señaló que detrás de cada hotel, restaurante, parrilla o confitería existen familias que durante décadas invirtieron, trabajaron y generaron empleo.

Szkrohal advirtió especialmente sobre la situación de los establecimientos pequeños y familiares, que cuentan con menor margen financiero para afrontar un escenario de costos elevados y menor consumo.

"Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance", afirmó.

También alertó sobre el crecimiento de la informalidad en el sector, con alojamientos no registrados, "dark kitchens" y otras propuestas que funcionan fuera del circuito formal. Frente a esta situación, reclamó una revisión de la carga tributaria y nuevas herramientas de financiamiento.

"No son cifras. Son proyectos de vida", sostuvo Szkrohal al cerrar su exposición, en referencia al impacto que el cierre de establecimientos puede generar sobre quienes dependen de la actividad turística.