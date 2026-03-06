La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la creación del Registro de Casos de Género (RCG), una herramienta destinada a centralizar información vinculada a situaciones judiciales en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.

La medida fue establecida a través del Acuerdo Nº 4220 del máximo tribunal provincial y tiene como objetivo mejorar el seguimiento de este tipo de casos dentro del sistema judicial, así como fortalecer la coordinación entre distintas áreas y jurisdicciones.

El nuevo registro funcionará en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Corte y buscará consolidar datos que permitan evaluar de manera más precisa cómo se abordan los conflictos atravesados por asimetrías de género.

Según se informó, la implementación del RCG permitirá contar con información sistematizada y estadísticas más precisas, lo que facilitará el análisis de las políticas judiciales aplicadas en la materia y contribuirá a su perfeccionamiento.

Desde el tribunal aclararon que el registro no se limitará únicamente a los expedientes donde se denuncien hechos de violencia de género. También incluirá aquellos casos en los que se detecten situaciones de discriminación, desigualdad o afectaciones diferenciadas por motivos de género.

De esta manera, el organismo busca relevar un universo más amplio de conflictos judiciales vinculados a estas problemáticas, permitiendo un análisis contextual integral de cada situación.

La iniciativa apunta a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, con el objetivo de mejorar la calidad de la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad y desigualdad detectadas en los distintos procesos judiciales.