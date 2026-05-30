La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar que suspende, de forma provisoria, la aplicación de la Ordenanza Impositiva 2026 en el partido de Chacabuco.

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La normativa, impulsada por la gestión del intendente Darío Golía (Unión por la Patria), establecía un incremento promedio del 100% en la Tasa de Red Vial y creaba un polémico tributo fijo destinado al sistema sanitario local, denominada “Tasa de Salud”, un canon fijo de $10.000 aplicable a todos los titulares de tierras por igual.

La presentación liderada por el bloque opositor de PRO-UCR. El máximo tribunal provincial fundamentó su decisión en los vicios de origen que arrastró la sesión de la Asamblea de Mayores Contribuyentes efectuada el pasado 30 de diciembre.

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El paquete impositivo no alcanzó la mayoría absoluta exigida por la Constitución provincial para convalidar modificaciones tributarias. La votación terminó empatada en 17 votos debido a la ausencia de dos mayores contribuyentes, y fue definida de forma irregular por el voto doble del presidente del cuerpo legislativo, maniobra que la Justicia consideró preliminarmente inválida al requerirse un piso estricto de 19 votos positivos.

Ahora, si bien el alcance del fallo solamente incluye a quienes realizaron el reclamo, cualquier contribuyente afectado puede solicitar su adhesión inmediata al expediente. “La Corte ha dicho que la ordenanza es trucha”, expresó en la conferencia el presidente del bloque UCR-Pro, Ignacio Orsini.

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Según publicó Chacabuco en Red, Orsini aclaró que por ahora se trata de una medida cautelar, aunque en el mismo fallo la Corte expresó que “muy difícilmente” cambie de parecer cuando se expida sobre la cuestión de fondo, lo cual ocurrirá dentro de no mucho tiempo. “Prácticamente está anticipando la sentencia”, completó.