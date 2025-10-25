Luego de dos postergaciones por mal tiempo, la tradicional Caravana de la Primavera, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, ya tiene nueva fecha confirmada: se realizará el domingo 2 de noviembre, y todo está listo para que finalmente los marplatenses puedan disfrutar de una jornada de paseo, deporte y alegría.

Ads

La inscripción, que vuelve a abrir del lunes 27 de octubre al sábado 1 de noviembre, podrá realizarse de 10.00 a 19.00 en Matheu 3349. El solapín tiene un costo de $3000 y otorga múltiples beneficios a los participantes:

Participación en el sorteo de una bicicleta,

Un vaso de gaseosa y un helado,

Acceso a micros de apoyo,

Posibilidad de transportar la bicicleta en el camión “Pinchazo” en caso de pinchadura o cansancio,

Atención médica durante el recorrido.

Desde la organización aclararon que la inscripción no es obligatoria para participar del evento, aunque representa un aporte solidario que ayuda a cubrir los gastos logísticos y permite acceder a todos los beneficios mencionados. Además, los solapines adquiridos para las fechas suspendidas (21 de septiembre y 5 de octubre) mantienen su validez.

Ads

La convocatoria será a las 8 de la mañana en Matheu y Jujuy, donde se concentrarán los ciclistas para comenzar el trayecto. La ida recorrerá Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores, hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata, donde habrá una pausa para descansar y reponer energías.

El regreso se hará por la costa, continuando hasta avenida Luro, y finalizará en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

Ads