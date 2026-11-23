El proceso judicial contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto de La Plata", ingresa en una instancia decisiva. Este martes se realizarán los alegatos en el juicio por la muerte de Walter Armand, el músico de 36 años que falleció tras ser atropellado por el automóvil que conducía la joven en abril de 2024.

Ads

Durante la audiencia, la fiscalía, los representantes de la familia de la víctima y las defensas expondrán sus conclusiones sobre las pruebas y testimonios incorporados durante el debate. También se conocerán los pedidos de pena y las calificaciones legales que cada parte pretende que adopte el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2.

El juicio comenzó el 2 de noviembre y se desarrolló durante cinco jornadas. La etapa de presentación de pruebas concluyó el viernes 6, cuando la defensa de Alvite desistió de convocar a los últimos testigos que tenía previstos. A partir de esa decisión, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta los alegatos.

Ads

Las penas que podría recibir Felicitas Alvite

Uno de los aspectos centrales del proceso será determinar bajo qué figura penal se encuadra la conducta de la acusada. La diferencia entre las calificaciones propuestas puede modificar considerablemente la condena.

La acusación sostiene que Alvite cometió un homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla que el acusado haya actuado aceptando la posibilidad de provocar una muerte, aunque no haya tenido como objetivo directo ese resultado.

Ads

Este delito establece una pena de 8 a 25 años de prisión.

La defensa, en cambio, buscará que el hecho sea considerado un homicidio culposo vial. Esta figura, contemplada en el artículo 84 del Código Penal, prevé una escala de 2 a 5 años de cárcel, con posibles agravantes de acuerdo con las circunstancias del caso.

Los alegatos también serán relevantes para establecer la responsabilidad que le atribuyen las partes a Valentina Velázquez, amiga de Alvite y segunda acusada en la causa.

Ads

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El episodio ocurrió el 12 de abril de 2024 en la intersección de las calles 13 y 532, en La Plata. Allí, el vehículo conducido por Alvite embistió a Walter Armand, quien circulaba en una motocicleta y murió como consecuencia del impacto.

La hipótesis de la acusación sostiene que la joven manejaba a alta velocidad y participaba de una picada con Velázquez por distintas calles de la ciudad. Parte del recorrido quedó registrado por cámaras de seguridad.

Durante el juicio se incorporó una pericia mecánica realizada por el ingeniero Andrés Raggio, quien estimó que el automóvil de Alvite circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de la colisión. El especialista también examinó las imágenes de las cámaras municipales e identificó cruces de semáforos en rojo durante el trayecto previo.

La defensa presentó otra interpretación de lo sucedido y sostuvo que Alvite seguía el recorrido de Velázquez, quien conocía mejor las calles platenses. También declararon personas cercanas a la acusada, entre ellas un expareja que le había enseñado a conducir y que señaló que tenía poca experiencia al volante.