Una intensa tormenta con ráfagas de viento de hasta 80 Km/H provocó daños de diversa índole en la ciudad de 9 de Julio y zona rural durante la noche del sábado 15 de noviembre.

Ads

La caída de árboles, postes urbanos y de media tensión, junto con daños en distintos elementos estructurales y afectaciones en alimentadores, ha interrumpido el suministro eléctrico en gran parte de la ciudad y alrededores, indicó la CEYS, Cooperativa Eléctrica de 9 de julio.

Los destrozos generados por el temporal dificultaron la llegada a varios puntos que aún permanecen sin servicio, habían señalado desde la empresa, antes de poder restituir la corriente.

Ads

“La Guardia Eléctrica de la CEyS continúa trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la energía, priorizando las zonas más críticas y garantizando la seguridad de los operarios”, habían informado.

Ads