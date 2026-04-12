La ciudad de Mercedes arrancó con todo una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, que ya en su primera jornada convocó a una multitud. Con un clima ideal, el predio del Parque Municipal Independencia se transformó en el epicentro de una celebración que ya es tradición.

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Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades disfrutaron de un paseo repleto de propuestas con shows en vivo, feria de artesanos, espacios de juegos y, por supuesto, el gran atractivo culinario que da nombre al evento.

La Torta Frita más grande del mundo

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Uno de los momentos más esperados fue la elaboración de la torta frita más grande del mundo. Para lograrlo, se utilizaron 12 amasadoras, cientos de kilos de harina y grasa, y una sartén de más de cinco metros de diámetro, agrandada especialmente este año para seguir batiendo récords. Una vez lista, la gigantesca preparación fue compartida entre el público.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz expresó: “Siempre es una enorme alegría ver este marco de público, a quienes trabajan desde distintos emprendimientos, a los artistas, a los grupos de familias y amigos pasándola bien en este hermoso predio”.

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La agenda continúa este domingo, con propuestas para todos los gustos. El Patio de Peña ofrecerá talleres, danzas y música tradicional, además del clásico desfile gaucho. En paralelo, el escenario principal reunirá a artistas locales y regionales, con un cierre a pura música y baile.

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