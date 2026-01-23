La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos, quedó al borde de convocar a un paro de hasta 48 horas en el marco de una compleja negociación salarial con las cámaras empresarias del sector. La medida podría anunciarse en las próximas horas si fracasa la audiencia prevista para este viernes, que será la cuarta en el proceso de diálogo.

Ads

El conflicto se profundizó luego de que se postergara una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, originalmente prevista para este jueves. A pedido de la representación empresaria, el encuentro fue reprogramado para este viernes con el argumento de garantizar la presencia de la mayor cantidad posible de directivos, dado que la reunión se realizará de manera presencial. La decisión generó un fuerte malestar en el gremio, que respondió declarándose en estado de alerta.

La UTA ya había rechazado una oferta salarial de apenas un 1% de aumento mensual, al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada. Solo en diciembre, el índice inflacionario fue del 2,8%. Desde el sindicato calificaron la propuesta como “una burla” y advirtieron que no aceptarán que los trabajadores queden “rehenes” de la disputa entre las empresas y el Estado nacional.

Ads

Del lado empresario, las cámaras AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA plantearon un escenario de asfixia financiera. Según indicaron, el sector enfrenta retrasos en el pago de subsidios y una falta de actualización de los costos operativos, lo que lleva a que cerca del 40% de las empresas opere al borde de la quiebra.

En el mismo sentido, desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtieron que muchas compañías tienen dificultades no solo para acordar nuevas escalas salariales, sino incluso para cumplir con las vigentes:

Ads

“La mayoría de las empresas afiliadas se encuentran con graves dificultades para afrontar salarios como consecuencia de la destrucción de la ecuación económica y financiera del sector”, señalaron.

Hasta el momento, las tres audiencias efectuadas no lograron acercar posiciones entre el reclamo de recomposición salarial del gremio y las propuestas empresarias.