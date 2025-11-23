El conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno nacional volvió a tensarse y la posibilidad de un nuevo paro de colectivos quedó vigente. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría interrumpir el servicio si las compañías no cumplen con el pago de los sueldos en tiempo y forma.

“En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, afirmó el vocero del gremio, Mario Caligari, en declaraciones a AM 990.

Caligari apuntó directamente contra los empresarios y redobló las críticas: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”.

El conflicto se agrava mientras las cámaras empresarias sostienen que el Gobierno no está transfiriendo los subsidios en los plazos habituales. Frente a esa situación, deslizaron la posibilidad de pagar el aguinaldo en seis cuotas y los sueldos en dos tramos, una alternativa que la UTA rechazó de inmediato.

Las compañías sostienen que la crisis económica que arrastran desde hace al menos una década se profundizó desde 2022 con el salto inflacionario. Según explican, los ingresos del sistema dependen del boleto abonado por los usuarios y de las compensaciones estatales, pero aseguran que la Secretaría de Transporte calcula una “tarifa técnica” un 30 % por debajo de los costos reales.

Con su advertencia, la UTA dejó establecido que cualquier empresa que no cancele los salarios antes del cuarto día hábil enfrentará un paro inmediato, lo que podría afectar a miles de usuarios en el Área Metropolitana y en distintas ciudades del país.

Mientras tanto, continúan las reuniones entre autoridades nacionales, cámaras empresarias y el gremio para intentar evitar que el conflicto derive en una nueva paralización del transporte público.