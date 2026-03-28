La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las herramientas más efectivas para prevenir distintos tipos de cáncer, pero en la Provincia de Buenos Aires su cobertura sigue siendo baja y crece la preocupación por la falta de dosis enviadas por el Gobierno nacional.

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Se trata de una vacuna gratuita, obligatoria y de una sola dosis, incluida en el Calendario Nacional, que se aplica a niñas y niños a los 11 años. Sin embargo, actualmente solo la mitad de la población objetivo accede a la inmunización, lo que pone en riesgo su impacto a largo plazo.

El VPH es un virus de transmisión sexual extremadamente frecuente: se estima que 8 de cada 10 personas lo contraerán en algún momento de su vida. Existen más de 200 variantes, algunas sin síntomas, otras que generan lesiones y un grupo que puede derivar en cáncer.

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La vacuna permite prevenir tumores como:

cuello uterino

vulva y vagina

pene

ano

garganta

El cáncer de cuello uterino es el más común. En Argentina se registran entre 4.500 y 5.000 casos por año y más de 2.200 muertes anuales.

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En territorio bonaerense, el impacto también es significativo: alrededor de 1.000 mujeres mueren cada año por esta enfermedad, principalmente mayores de 40 años y en contextos de mayor vulnerabilidad social.

Baja vacunación y faltantes de dosis en la Provincia

A pesar de que la vacuna es obligatoria, las tasas de aplicación siguen siendo bajas:

46,9% en mujeres

40,1% en varones

Especialistas del sistema de salud bonaerense advierten que la situación se agrava por demoras en la provisión de vacunas por parte del Gobierno nacional, lo que genera incertidumbre y afecta la planificación sanitaria.

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Según establece la Ley 27.491, es responsabilidad del Estado nacional garantizar la compra y distribución de todas las vacunas del calendario. Los incumplimientos, remarcan desde la Provincia, impactan directamente en la salud pública.

El test de VPH: una herramienta clave para detectar a tiempo

Además de la vacunación, el avance científico incorporó una herramienta fundamental: el test de VPH, que permite detectar el virus antes de que provoque lesiones.

A diferencia del Papanicolaou, que identifica cambios en el cuello uterino, este estudio de biología molecular detecta el ADN del virus y puede anticiparse hasta cinco años a la aparición de la enfermedad.

Si el resultado es negativo, no es necesario realizar otros estudios durante ese período.

Actualmente, la Provincia de Buenos Aires ya implementa este test en hospitales de 33 municipios, incluyendo La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Bahía Blanca, entre otros.

Si bien el uso de preservativo es clave para prevenir infecciones de transmisión sexual, los especialistas advierten que no es suficiente para evitar el VPH, aunque sí reduce el riesgo de coinfecciones que pueden agravar el cuadro.

Por eso, la estrategia de prevención se basa en tres pilares:

vacunación a edad temprana

controles ginecológicos periódicos

acceso al test de VPH

Desde el sistema de salud bonaerense remarcan que, con estas herramientas, varios tipos de cáncer podrían reducirse drásticamente e incluso desaparecer en el futuro.