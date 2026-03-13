Victoria Villarruel denunció este jueves al Diputado Nacional de La Libertad Avanza (LLA) y ex Ministro de Javier Milei, Luis Petri, en los tribunales de Comodoro Py. El expediente (CFP 985/2026) tiene los cargos de “calumnias e injurias”; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión” luego que el legislador llamara a la Vicepresidenta “golpista” por no respaldar determinadas decisiones del Gobierno.

La titular del Senado, además, denunció a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes responsabiliza de los mismos delitos que a Petri.

El cruce entre Villarruel y el Diputado (de su mismo espacio, aunque la Vicepresidenta hace rato se encuentra marginada del Ejecutivo) se dio en redes sociales. Allí la vicemandataria acusó a Petri de desfinanciar la obra social de las fuerzas armadas.

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

