El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta pasó un momento amargo en una de sus recorridas de campaña por el Conurbano. Junto a la diputada nacional Graciela Ocaña y el dirigente Ezequiel Pazos, estuvieron en José C. Paz.

Durante la jornada, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció este jueves que apretaron al dueño del bar "Super Pat", ubicado en el distrito que gobierna el Intendente Mario Ishii, donde iba a encabezar una reunión con vecinos. Finalmente, el encuentro se hizo en la calle.

En la recorrida, también asistieron el presidente del Bloque Juntos, Alexis Lívora y los concejales Susana Ulloa, Daniel Teseira, Haroldo Villafranca y Fabricio Cheiro.

Hoy en José C. Paz apretaron al dueño del bar donde me iba a juntar con los vecinos para que no hagamos la reunión. Nos juntamos en la calle. No nos van a parar. Vamos a cambiar la provincia y todo el país. pic.twitter.com/DH1gXknwTR — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 3, 2022

Sobre la vereda, micrófono en mano y con el dueño del bar a su lado, el aspirante a candidato presidencial en 2023 por Juntos por el Cambio dio un breve discurso ante las decenas de vecinos allí presentes: "No nos van a parar. Vamos a cambiar la provincia y todo el país", dijo.

En declaraciones a Lanoticia1.com, el concejal Lívora comentó que lo "que pasó ayer con la reunión que habíamos organizado con vecinos y Larreta no tiene que pasar nunca más" y planteó que "no puede ser que un comerciante sufra aprietes por nadie y menos por parte del municipio."

"Nosotros trabajamos hace años en José C. Paz, militamos en todos los barrios, ya tenemos varias elecciones encima. Tenemos un bloque de concejales que tiene buen diálogo con el oficialismo, tenemos nuestras diferencias por supuesto y lo que no compartimos lo llevamos a debate, explicamos por qué no lo acompañamos; pero cuando son cosas que consideramos positivas, las votamos. De eso se trata la democracia: el pueblo elige a sus representantes y después hay que convivir", sostuvo.

Y agregó: "Por eso lo que pasó ayer fue tan grave. Porque apretando a la gente no se respeta su voluntad de elección. Y ni hablar de la posibilidad que le quitaron a ese comerciante de hacer una venta grande. Porque eso también es importante, con la situación económica que atraviesa el país, el llamado que recibió el dueño de 'Super Pat' le cohibió su derecho a trabajar".

Los funcionarios participaron de una jornada solidaria en el centro comunitario e infantil "Vaquitas de colores" del barrio Sagrada Familia. Luego, se reunieron con cientos de militantes para inaugurar un nuevo local partidario del PRO ubicado en la Avenida Perón al 4200.

Consultado por la prensa, el Jefe de Gobierno porteño sostuvo que José C. Paz es un municipio muy necesitado. "Son muchos años de que gobiernen los mismos. Los paceños necesitan una transformación en serio, necesitan trabajo, necesitan una mejor educación", remarcó.

En tanto, Graciela Ocaña manifestó que "a falta de seguridad es un reclamo constante de todos los vecinos". Mientras que Ezequiel Pazos, por su parte, sostuvo que en José C. Paz "hay muchos problemas; pero sobre todo una enorme deuda con la infraestructura de agua y cloacas".