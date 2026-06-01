La Justicia dio un nuevo paso en la causa contra una mujer acusada de captar hombres, drogarlos y despojarlos de dinero, joyas y otros bienes. Con un informe médico considerado clave para la investigación, la fiscalía quedó en condiciones de solicitar la elevación a juicio de la imputada.

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Se trata de Mónica Santo, de 42 años, oriunda de Misiones y domiciliada en San Nicolás, quien permanece detenida desde diciembre pasado por una serie de hechos ocurridos en distintas localidades de la región.

Según la investigación encabezada por la fiscal Verónica Marcantonio, la mujer contactaba a sus víctimas a través de la aplicación Tinder o buscaba ganarse su confianza en comercios y espacios públicos. Una vez que lograba concretar encuentros, les suministraba benzodiazepinas en bebidas sin que ellos lo advirtieran.

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De acuerdo con la causa, el fármaco provocaba pérdida total del conocimiento, anulación de la voluntad y amnesia posterior. Con las víctimas indefensas, la acusada presuntamente se apoderaba de dinero en efectivo, dólares, joyas, teléfonos celulares y otros objetos de valor. También habría utilizado tarjetas bancarias de los damnificados para realizar compras y, en algunos casos, los habría extorsionado aprovechando que no recordaban lo sucedido.

La situación judicial de Santo se agravó esta semana luego de que la fiscalía recibiera un informe médico que confirmó que los efectos de la droga coinciden con los relatos brindados por las víctimas. El documento detalla síntomas como mareos, caídas, desmayos prolongados y pérdida de memoria.

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Entre los casos investigados figura el de un hombre de Ramallo que debió permanecer internado durante varios días en estado delicado tras haber sido presuntamente drogado por la acusada.

Con estas nuevas pruebas incorporadas al expediente, la fiscal Marcantonio prevé solicitar la elevación a juicio durante la próxima semana. La mujer enfrenta más de diez denuncias por hechos cometidos en San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, Villa Constitución y Rosario.

La imputada fue detenida tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Belgrano de San Nicolás, donde los investigadores secuestraron los medicamentos que habrían sido utilizados para cometer los delitos. Además, cuenta con antecedentes y una condena previa por hechos de características similares.