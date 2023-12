El DNU que lanzó Javier Milei por cadena nacional no fue explicado en detalle y ni sus propios militantes lo tienen claro. El dirigente de LLA, Ramiro Marra, celebró que la Verificación Técnica Vehicular no sea más obligaría pero los funcionarios dedicados al área de transporte desmintieron esa información.

Las dudas surgieron a partir de que el DNU 70/2023 publicado este jueves en el Boletín Oficial sustituye, mediante el Artículo 361, el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467.

Esta nueva normativa indica: "La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo".

Al no hacer referencia a la VTV y al seguro de responsabilidad civil, se interpretaba que la verificación y el seguro dejaban de ser obligatorios para circular. Ramiro Marra lo confirmaba en un tweet:

¿VTV? AFUERA 👋🏻 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 21, 2023

En el mismo momento, el ministerio de transporte de la Provincia enfatizaban la importancia de tener la VTV como incentivando a sacarla de todas formas:

🚘 🧰 | La VTV no es un mero trámite burocrático, es un acto de responsabilidad y solidaridad indispensable para lograr calles seguras en #ProvinciaBA. pic.twitter.com/a3ssGzJyVI — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) December 21, 2023

El ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aclaró que la circulación en la vía pública no se modificó y hasta el momento se mantienen las mismas exigencias. Por lo que la VTV sigue siendo obligatoria y no está incluida en las reformas propuestas por el gobierno.