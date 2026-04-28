Un violento intento de robo se registró este martes (28 de abril) a la mañana en el centro comercial de Gregorio de Laferrere, cuando un grupo de delincuentes armados (habrían sido seis) que se movilizaban en moto intentaron asaltar la Joyería Mayre, ubicada sobre la peatonal Luro y Magñasco.

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Cuando los asaltantes que arribaron al comercio se disponían a cometer el robo, un custodio del lugar, que pertenece a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dio la voz de alto y al no lograr que depusieran su actitud abrió fuego. En ese instante se vivieron momentos de pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

El tiroteo finalizó con dos asaltantes heridos y otro detenido. Durante el hecho también balearon a un adulto mayor que circulaba en la zona pero está fuera de peligro.

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Una vez llegó la Policía, se secuestró una pistola calibre 9 mm con su numeración intacta. En tanto, tres criminales lograron darse a la fuga y se desconoce el paradero.

Este es el segundo asalto que ocurre en la misma joyería en el lapso de siete meses. En septiembre pasado, ese local fue escenario de un robo perpetrado por cuatro ladrones que irrumpieron con armas de fuego y amenazaron y golpearon al dueño.

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