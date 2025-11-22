En una tarde para el recuerdo, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penales a Atlético Mineiro luego de un empate 0-0 en los 120 minutos reglamentarios y de alargue.

Ads

Un partido definido en los doce pasos

El duelo, disputado en el estadio “Estadio Defensores del Chaco” de Asunción, registró pocas oportunidades de gol. Se mantuvo el empate sin tantos durante el tiempo reglamentario y el suplementario.

Ads

La definición desde el punto penal inclinó la balanza para el equipo argentino con un marcador de 5-4. Destacó la atajada clave del arquero del Granate y la serenidad de quienes ejecutaron sus tiros bajo presión.

NAHUEL LOSADA: EL ARQUERO DEL GRANATE LE ATAJÓ EL PENAL A VITOR HUGO Y LANÚS ES EL CAMPEÓN DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



📺 Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZFEYHteaOp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Se convierte en su tercer título internacional de clubes, sumando a anteriores conquistas como la Copa Sudamericana 2013.

Ads

FINAL DEL PARTIDO EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY



EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN DE LA COPA CONMEBOL SUDAMERICANA 2025 pic.twitter.com/NSADFElXZt — Club Lanús (@clublanus) November 22, 2025