Lanús campeón de la Copa Sudamericana 2025: triunfo épico por penales ante Atlético Mineiro
El Granate venció al conjunto brasilero en una definición dramática. De esta manera, se clasifica a la Copa Libertadores 2026.
En una tarde para el recuerdo, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penales a Atlético Mineiro luego de un empate 0-0 en los 120 minutos reglamentarios y de alargue.
Un partido definido en los doce pasos
El duelo, disputado en el estadio “Estadio Defensores del Chaco” de Asunción, registró pocas oportunidades de gol. Se mantuvo el empate sin tantos durante el tiempo reglamentario y el suplementario.
La definición desde el punto penal inclinó la balanza para el equipo argentino con un marcador de 5-4. Destacó la atajada clave del arquero del Granate y la serenidad de quienes ejecutaron sus tiros bajo presión.
Se convierte en su tercer título internacional de clubes, sumando a anteriores conquistas como la Copa Sudamericana 2013.
