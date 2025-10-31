Lanús se metió en la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Universidad de Chile en la revancha de la semifinal.

Tras el 2-2 de la ida, en un duro partido, Rodrigo Castillo anotó el gol a los 16 minutos del segundo tiempo, que le dio el pase al último partido de la competencia el próximo 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, frente al Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Será la tercera final que jugará Lanús en la Sudamericana, tras las disputadas en 2013, cuando fue campeón de la mano de Guillermo Barros Schelotto, y en 2020 cuando fue subcampeón de Defensa y Justicia.

El VAR, protagonista

A los 11 minutos del primer tiempo, Marcelino Moreno picó solo al vacío por el sector derecho y definió muy bien por encima del arquero, pero a instancia del VAR el tanto fue anulado por posición adelantada del volante del Granate.

En el segundo tiempo, a los 6 minutos tras un centro desde la derecha, el arquero de Lanús le pifió a la pelota en su intento de despejarla con la mano derecha y por el segundo palo apareció solo Felipe Salomoni para empujarla de zurda y establecer el 1 a 0. Sin embargo, el tanto también fue anulado a instancia del VAR por una posición adelantada de Lucas Di Yorio en el inicio de la jugada.

