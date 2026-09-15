Un hombre de 34 años fue detenido en Lanús acusado de ingresar a una vivienda, atar con precintos a su propietario y herirlo con un cuchillo durante un intento de robo. El hecho ocurrió en la intersección de Corvalán y Allende y terminó con la intervención de la Policía tras un llamado al 911.

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Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, los efectivos llegaron al lugar luego de recibir una denuncia por un robo en proceso. Allí sorprendieron al sospechoso cuando salía de la vivienda con varios objetos.

El propietario de la casa, de 58 años, salió posteriormente del inmueble y reconoció al detenido como quien momentos antes había ingresado a su propiedad. De acuerdo con la investigación, el hombre lo había atado con precintos mientras sustraía distintos elementos.

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Entre los objetos recuperados había una cortadora de césped, herramientas, una licuadora y utensilios de cocina.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron además un cuchillo tipo sierra, que habría sido utilizado para amenazar y agredir a la víctima. El dueño de la vivienda sufrió un corte leve en la oreja izquierda y recibió asistencia médica del SAME.

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La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús avaló el procedimiento policial, ordenó el secuestro del arma blanca y de los elementos recuperados y dispuso el traslado del detenido a la sede judicial.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, bajo la carátula de tentativa de robo con arma y lesiones leves.