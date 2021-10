La obra habilitada forma parte del barrio Villa General Güemes y del barrio Los Talleres. Este último ya contaba con la obra “Red Secundaria Cloacal Cementerio Norte”, recientemente finalizada y próxima a habilitarse. Sumado a la finalización de la “Red Secundaria Cloacal Güemes”, la empresa logra el objetivo de cubrir el 100% de los dos barrios con el servicio de red cloacal.

Tras el acto, Malena Galmarini expresó: “Esta era una de las obras que hacía ya seis meses que estaba totalmente paralizada, y lo importante es que desde diciembre del 2019 la pudimos recomponer. Hicimos un cambio en la UTE que la llevaba adelante y en menos de un año la terminamos. Es importante también la velocidad con la que se hacen las obras. Hoy ya estamos conectando a 10.500 vecinos y vecinas, son aproximadamente 2.700 familias y viviendas que se van a poder conectar a la red para tener una mejor calidad de vida”.

“Estas cosas se hacen sin banderías políticas, pero lo cierto es que durante los cuatro años del gobierno anterior esto no sucedió. Municipios como Quilmes o como Lanús tenían muchas obras licitadas, incluso adjudicadas, que después no se hacían. Entonces acá lo importante es trabajar todos juntos, entendiendo que los y las protagonistas son nuestros vecinas y vecinas. Y que no solamente hay que licitar y adjudicar, sino hacer y terminar”, finalizó la presidenta de AySA.

Por su parte, Néstor Grindetti manifestó: “Siempre que viene Malena es porque inauguramos obras. Conectar esto realmente es una tranquilidad para la salud y un ahorro para el bolsillo, así que estamos muy contentos”. Y al ser consultado sobre el trabajo en conjunto con AySA, el intendente agregó: “Esto es lo que hay que hacer y la política no tiene nada que ver. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Con Malena pertenecemos a dos espacios políticos distintos pero fíjense ustedes cuántas veces ya vinimos a inaugurar obras juntos. Me parece que hay que seguir así. Estamos para resolverles los problemas a la gente, después discutimos de política”.