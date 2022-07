El intendente de Lanús denunció hechos violentos en la Municipalidad y afirmó: "A mí no me van a mover un centímetro de esta manera".

"Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanus Municipio reciban un servicio acorde al que merecen. A mi no me van a llevar a las patadas", continuó.

El jefe comunal definió a los agresores como "un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta".

Por el otro, un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta. pic.twitter.com/OMMawNLwi3 — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) July 29, 2022

Conocidos los hechos, el intendente de Pergamino Javier Mart+inez expresó su solidaridad con su amigo Nestor Grindetti y señaló: "No podemos naturalizar hechos como estos que ocurrieron en el Municipio de Lanús"

Toda mi solidaridad amigo @Nestorgrindetti. No podemos naturalizar hechos como estos que ocurrieron en @lanusmunicipio. Un abrazo y a no aflojar! pic.twitter.com/rR5GOb5ENl — Javier Martínez (@JMartinezPerga) July 29, 2022

Cristian Ritondo también se solidarizó con el jefe comunal de Lanús y expresó: "Los sindicatos no pueden actuar como mafiosos".