El municipio de Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, vivió este martes una jornada atravesada por la tensión social, con cortes de tránsito, protestas y enfrentamientos luego de que un grupo de trabajadores denunciara el despido de 80 personas vinculadas al área de barrido y limpieza.

Los cortes se extendieron desde la mañana hasta la tarde y tuvieron distintos epicentros: la Avenida Hipólito Yrigoyen, la zona del edificio municipal y los alrededores de Puente Alsina, un punto clave que conecta el distrito con la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según reconstruyó El Diario Sur, la protesta comenzó con grupos reducidos y fue creciendo con el correr de las horas. En el lugar se hicieron presentes trabajadores afectados y organizaciones sociales.

#Anticipo #Grave ‼️

Lanús: denuncian al intendente Julián Álvarez por la represión a 80 trabajadores municipales despedidos pic.twitter.com/KE2fMOTdMU — Data Gremial (@DataGremialCom) February 10, 2026

El reclamo

El eje del conflicto es la desvinculación de 80 trabajadores que cumplían funciones dentro del servicio de limpieza municipal. Los manifestantes exigieron la reincorporación inmediata y denunciaron además supuestas deudas en el pago del último salario.

Desde el entorno de los trabajadores, organizaciones como la UTEP reclamaron la apertura de una mesa de diálogo y denunciaron situaciones de precarización laboral, según consignó Data Gremial. “Nadie sobrevive con 140 mil pesos. No tengo para comprarle un par de zapatillas a mis hijos para que arranquen el colegio en marzo”, expresó uno de los manifestantes.

LANÚS



Repudiamos la represión a barrenderos y trabajadores de mantenimiento del espacio público.

Reclaman por sus puestos de trabajo y por salarios de miseria: hoy cobran solo $140.000 mensuales. (1/4) 👇 pic.twitter.com/LjaBgO8ojd — UTEP (@UTEPoficial) February 10, 2026

Este tipo de conflictos no es nuevo en municipios del Conurbano bonaerense, donde parte de las tareas de mantenimiento urbano suele articularse mediante contratos eventuales o cooperativas.

Los momentos de mayor tensión

Pasado el mediodía, la situación escaló. Se registraron forcejeos y enfrentamientos cerca del edificio municipal y en Puente Alsina. Efectivos policiales utilizaron gases y empujones para liberar el tránsito, lo que derivó en corridas y dispersión de manifestantes.

Los videos difundidos por transeúntes muestran el despliegue policial y escenas de violencia que generaron repudio entre quienes participaban del reclamo.