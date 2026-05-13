Un grave episodio de violencia entre adolescentes ocurrió en Villa Caraza, partido de Lanús, donde un menor de 14 años fue acusado de balear la casa de un compañero de escuela tras una pelea previa entre ambos.

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El ataque ocurrió frente a una vivienda ubicada sobre la calle Hernandarias, en Lanús Oeste, y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Según informó Radio Continental , el adolescente identificado como E.S. se presentó en dos oportunidades frente al domicilio de su compañero. En la primera ocasión, golpeó la puerta, preguntó por el joven con quien mantenía el conflicto y efectuó disparos al aire antes de retirarse.

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Sin embargo, horas más tarde volvió al lugar a bordo de una moto y abrió fuego directamente contra el frente de la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

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MENOR DE 14 AÑOS BALEÓ CASA DE COMPAÑERO



VIDEO DE CÁMARAS MUESTRA EL ATAQUE A TIROS EN LANÚS



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Un adolescente de 14 años identificado como E S baleó el frente de la casa de un compañero de escuela en Villa Caraza, Lanús Oeste.… pic.twitter.com/lgCWWMxcF2 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 12, 2026

Además del ataque armado, los investigadores analizaron mensajes intimidatorios que el acusado habría enviado por redes sociales. En uno de ellos escribió: “Pónganse pillos porque hay balas para todos”.

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De acuerdo a lo que publicó el portal El Sindical, tras la denuncia, intervino la fiscal Natalia Milione, quien ordenó un allanamiento en la casa del menor.

Durante el procedimiento, efectivos policiales encontraron la ropa que el adolescente habría utilizado durante el ataque, aunque no lograron secuestrar el arma utilizada.

Por la edad del acusado, la Justicia notificó a su familia sobre la apertura de una causa caratulada como “abuso de armas agravado”, mientras continúa la investigación para determinar cómo consiguió el arma y si hubo participación de otras personas.