La reconocida fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, atraviesa un fuerte conflicto laboral tras el despido de 25 trabajadores y las denuncias por irregularidades en el pago de salarios. A la situación se sumó la paralización de la producción durante esta semana por falta de azúcar, uno de los principales insumos para la elaboración de sus productos.

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Los exempleados apuntaron contra la nueva gestión de la empresa, encabezada por el inversor Telmo Contrera. Según denunciaron, la firma habría recurrido a supuestas causas disciplinarias para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El conflicto también alcanza a los trabajadores que continúan en la planta. Según sus testimonios, cobran sus salarios de manera fraccionada, no reciben los aumentos acordados en las paritarias y sufren descuentos que consideran injustificados.

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La situación tiene consecuencias sobre las familias de los despedidos, que además de perder sus ingresos dejaron de contar con la cobertura de salud. Algunos exempleados advirtieron que tienen hijos que necesitan tratamientos médicos permanentes.

En ese contexto, los trabajadores realizaron un reclamo en las puertas de la planta de Lanús. También cuestionaron que las dificultades laborales convivan con un importante nivel de comercialización de los productos.

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Según consignó el medio local El Termómetro, la empresa declaró haber vendido 120.000 toneladas de productos y tendría previsto instalar una nueva máquina para fabricar gomitas. Mientras tanto, la producción permanece paralizada por la falta de azúcar y los trabajadores reclaman respuestas sobre su situación laboral.