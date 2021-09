El jefe de gobierno de la Ciudad acompañó al precandidato a Diputado Nacional de “Juntos”, Diego Santilli, a Olavarría. Con la presencia del intendente, Ezequiel Galli, destacó la gestión en un mensaje que apunta a la interna contra Facundo Manes.

“El mejor candidato a Diputado que tenemos, el que tiene más gestión concreta, que sabe lo que es el Estado , que ha trabajado y mostró resultados en seguridad pero que también ha sido parte de toda la promoción productiva y turística es Diego Santilli”, señaló Larreta.

Diego Santilli aseguró que “en cada una de las recorridas que llevo en los municipios la gente me dice que necesitan laburo, ya no me alcanza la changa para llegar a fin de mes. Los jóvenes van a probar suerte a otro lado porque no tienen oportunidad”.

El precandidato a Diputado afirmó que “el Gobierno nacional les pone más impuestos a los que quieren trabajar. Tenemos que tener un modelo de Provincia donde el privado sea nuestro aliado. Las pymes generan millones de puestos de trabajo”.

Propuestas de su espacio: Extender la moratoria hasta diciembre del 2022 y baja de impuestos

“Hoy, el laburo de los argentinos está en crisis. Según INDEC, hay 3 millones de argentinos que no tienen trabajo o necesitan trabajar más horas para cubrir sus gastos básicos. Y los más perjudicados son los jóvenes. Somos el país con más desempleo juvenil de la región y con un nivel altísimo de informalidad. Más del 70% de los jóvenes trabajan en negro. La falta de oportunidades está expulsando a nuestros jóvenes del país”, afirmó Santilli.

Para Santilli, “ante esto, el gobierno no solo no hace nada para generar laburo, sino que hace todo lo posible para ponerle palos en la rueda al que sí lo quiere hacer. Pone impuestos altísimos a todos los que arriesgan y dan trabajo: a comerciantes, pequeños empresarios, profesionales. En el último año el gobierno creó 3 impuestos nuevos y aumentó 16. ¿Quién puede laburar y dar laburo con semejante carga en la espalda? Este gobierno también avala la industria del juicio laboral. Hoy para una pyme contratar a alguien es arriesgarse mucho”.

Santilli planteó que “lo primero que voy a hacer es llevarles alivio a todos los laburantes que están en la cuerda floja. Voy a proponer extender la Moratoria a los comercios y Pymes hasta diciembre del 2022. Lo segundo que voy a hacer es bajar los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados y también a las PyMEs agropecuarias. Contratar gente tiene que ser más fácil y menos riesgoso. Es la única manera de generar trabajo formal, sobre todo para los jóvenes”.

“Y por último, para generar laburo y evitar que nuestros jóvenes se vayan, me comprometo a impulsar una Ley de Empleo Jóven. Vamos a incentivar a las empresas a contratar a chicos entre 18 y 35 años, y para eso vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por 5 años”, sintetizó.

“El trabajo nos permite salir de la pobreza, desarrollarnos y progresar. El trabajo nos da dignidad y nos permite darle un futuro a nuestros hijos para que puedan confiar en nuestro país. Y esa dignidad es la dignidad del esfuerzo, de la responsabilidad, del compromiso”, concluyó Santilli.