El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en la conferencia de los lunes en la provincia de Buenos Aires, describió un “panorama estremecedor” en materia social y económica, y anunció una batería de medidas destinadas a reforzar la asistencia alimentaria en el distrito.

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En ese marco, el funcionario confirmó tres decisiones centrales: un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios y un incremento del 25% en las prestaciones de los programas sociales del ministerio.

“El contexto social es muy complejo y la provincia no escapa a esa realidad”, señaló Larroque, al justificar el paquete de medidas. Según detalló, el incremento en el SAE implicará una inversión mensual adicional de 13 mil millones de pesos, elevando el total a 54 mil millones mensuales y superando los 553 mil millones anuales.

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El ministro remarcó la magnitud del sistema alimentario bonaerense, que alcanza diariamente a unos 2,5 millones de chicos y chicas, y cuestionó la participación del Gobierno nacional en su financiamiento. En ese sentido, apuntó contra el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, al asegurar que “no tiene ninguna responsabilidad en la cuestión alimentaria de la provincia”, en referencia a la respuesta oficial recibida tras los reclamos.

Larroque sostuvo que el aporte nacional actualmente cubre apenas el 14% de la inversión provincial y denunció un desfasaje entre la inflación y los incrementos enviados por Nación. “Entre 2024 y 2025 hubo una inflación del 84,5% y el aumento fue del 10%. Ahora, con una inflación del 31,5%, plantean un incremento anual del 4%”, detalló.

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Además, precisó que la Provincia reclamó mayores partidas en los últimos años. En 2024 solicitó 104 mil millones de pesos y recibió 70.500 millones; en 2025 pidió 130 mil millones y obtuvo 77 mil millones; mientras que para este año requirió 177 mil millones, de los cuales aún no recibió fondos.

El funcionario también anunció que este miércoles acompañará a intendentes en una presentación formal ante el Ministerio de Capital Humano para insistir con el reclamo.

En paralelo, explicó que la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios implicará una inversión adicional de 26.400 millones de pesos, destinada a fortalecer el trabajo comunitario a través de gobiernos locales y organizaciones como Cáritas y grupos sociales.

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En cuanto al aumento del 25% en programas sociales, que abarcan desde niñez hasta adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de calle, indicó que demandará cerca de 20 mil millones de pesos adicionales.

Larroque subrayó que actualmente el 90% del presupuesto de su cartera está destinado a políticas alimentarias, y cuestionó la “indolencia” del Gobierno nacional frente a la crisis social. En ese sentido, pidió al presidente Javier Milei que “se haga cargo de la situación” y priorice “el alimento de los chicos y chicas en las escuelas”.

“Así como el Presidente pone tanto esfuerzo en defender a funcionarios comprometidos o complicados, que ponga el mismo esfuerzo en resolver los problemas de la gente”, lanzó.

Finalmente, el ministro advirtió que la Provincia también solicitó autorización para acceder a financiamiento externo ante la falta de respuestas de Nación, un pedido que, según afirmó, aún no fue contestado.