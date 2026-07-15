Las Flores volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la cultura criolla con la realización del 38° Encuentro de Payadores "Juan Ramón Aristegui", una propuesta que reúne poesía improvisada, música y danzas tradicionales en el marco de las Fiestas Patronales del Carmen.

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La cita será el jueves 16 de julio desde las 19.00 en el Salón del Centro Tradicionalista La Tacuara, donde se desarrollará una velada que desde hace más de tres décadas mantiene viva una de las expresiones más representativas del folclore argentino.

El escenario contará con la participación de reconocidos payadores y artistas como Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto y Nicolás Membrian, además del espectáculo de Agustín Loyarte, referente del folclore tradicional.

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La música estará acompañada por la guitarra de Diego Suárez, las presentaciones del Centro Tradicionalista La Tacuara, la conducción de Jimena Pellejero y una participación especial de Miradas en Relieve.

Además del espectáculo artístico, habrá servicio de cantina y parrilla, completando una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos.

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Las entradas tienen un valor de $10.000 en preventa y $12.000 en puerta.

Datos clave

Evento: 38° Encuentro de Payadores "Juan Ramón Aristegui".

Fecha: Jueves 16 de julio.

Jueves 16 de julio. Horario: Desde las 19.00.

Desde las 19.00. Lugar: Centro Tradicionalista La Tacuara (25 de Mayo), Las Flores.

Artistas: Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membrian, Agustín Loyarte y Diego Suárez.

Participan: C.T. La Tacuara, Jimena Pellejero y Miradas en Relieve.

Servicios: Cantina y parrilla.

Cantina y parrilla. Entradas: Preventa $10.000 | En puerta $12.000.

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