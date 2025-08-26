La actriz Ornella D’Elía, de 22 años y oriunda de Mar del Plata, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está de novia con la actriz y guionista Violeta Mas. Lo hizo con un emotivo posteo en Instagram, donde compartió varias fotos íntimas y una frase que desató miles de reacciones: “El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. ¡Qué especial sos!”.

La declaración, acompañada de un carrete de imágenes, se volvió viral en pocas horas: en apenas un día, el posteo cosechó casi 26 mil likes y 275 comentarios. Muchos celebraron la decisión de la actriz de mostrarse en libertad y compartir su relación, aunque también aparecieron mensajes desafortunados que contrastaron con el clima de apoyo mayoritario.

Violeta, que reside en Madrid y se describe en su perfil de Linkedin como actriz y guionista oriunda de San Martín, Mendoza, le respondió en la misma sintonía amorosa: “Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”.

No es la primera vez que Ornella se mostraba cómplice con su pareja, pero sí la primera en que lo hace de manera abierta y pública. El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores ni para el mundo del espectáculo.

Conocida por su papel de Bruna en “Buenos Chicos” y sus participaciones en “Pequeña Victoria” y “La 1-5/18”, Ornella comenzó su carrera casi de casualidad, cuando fue descubierta en el Club Hispano Argentino de Tigre para la película Tigre. A los 14 años protagonizó Los sonámbulos de Paula Hernández, con la que recorrió festivales internacionales y obtuvo un premio como mejor actriz.

