Cuando se piensa en un viaje corto a la Costa Atlántica, los destinos clásicos como Pinamar, Cariló o Mar del Plata suelen ocupar los primeros lugares. Sin embargo, a poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires existe Las Gaviotas, una pequeña localidad costera rodeada de bosque que combina playa y tranquilidad.

Ubicada entre Mar de las Pampas y Mar Azul, esta joven localidad nació a fines de los años 90 como un área de retiro entre ambos bosques. Hasta entonces, su nombre apenas figuraba en viejos archivos municipales y la zona era vista simplemente como la extensión de Mar Azul o del emergente Mar de las Pampas. Recién en los años 2004 y 2005, con los primeros desarrollos turísticos, comenzó a tomar su propia identidad. Unos años después su nombre, inspirado en las aves que sobrevuelan la playa al amanecer y atardecer, se incorporó a la cartelería de acceso desde la Ruta 11.

Las Gaviotas

Sus calles de arena, la sombra de pinos y acacias, y una costa amplia la vuelven el destino perfecto para quienes buscan desconectarse del ruido y evitar las aglomeraciones típicas de los grandes balnearios.

Lo que distingue a Las Gaviotas de otros puntos de la costa es su mezcla entre playa y bosque. Las construcciones respetan el entorno natural: cabañas y casas se camuflan entre la vegetación, manteniendo la estética rústica del lugar.

Qué hacer

Caminatas junto al mar

Las playas permiten largas caminatas, disfrutando la combinación del mar y el bosque.

Cabalgatas entre médanos y pinos

Las salidas guiadas recorren senderos naturales. Algunas excursiones nocturnas se pueden hacer bajo la luz de la luna.

Deportes acuáticos

Las olas son ideales para surf, kitesurf y stand-up paddle. Hay escuelas con clases y alquiler de equipos.

Travesías en cuatriciclos y 4x4

Se realizan recorridos por médanos y sectores poco accesibles. Una de las travesías más populares es la que va hacia el Faro Querandí.

Sandboard

Los médanos de la zona ofrecen un terreno perfecto para deslizarse sobre la arena.

Pesca deportiva

Tanto de costa como embarcada, la pesca es una actividad típica, especialmente de noche.

Gastronomía cercana

A minutos, el centro comercial de Mar de las Pampas ofrece variedad de propuestas gastronómicas, artesanías y tiendas.

Senderismo y ecoturismo

El entorno boscoso invita a recorrerlo caminando o en bicicleta.