La referente local Sandra Alonso consideró que Juntos por el Cambio "ya no existe". Reconoció que "sería ideal continuar con la UCR", pero no descartó "coincidencias políticas con Libertad Avanza". Y señaló que el armado político local para 2025 aún está por definirse: "Si no hay acuerdo arriba, no habrá acuerdo en Rauch".