Mi viejo tiene una camiseta de la selección que no lava desde la final de Qatar. La tiene guardada en una bolsa de plástico adentro del placard como si fuera una reliquia sagrada. Dice que si la mete al lavarropas se rompe el hechizo. Y lo dice en serio. No es joda. En Argentina las supersticiones mundialistas no son un chiste. Son un sistema de creencias que atraviesa todas las clases sociales, todas las edades y todos los niveles educativos. El ingeniero que trabaja en un banco y el pibe que atiende el kiosco de la esquina comparten la misma convicción irracional de que su comportamiento individual puede influir en el resultado de un partido que se juega a miles de kilómetros. Y lo más loco es que después de Qatar 2022, después de que la selección ganó la tercera estrella, esas supersticiones se convirtieron en verdades confirmadas. Si funcionó, no se toca.

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Sin embargo ese fervor supersticioso también se trasladó al mundo digital. Cada vez más personas buscan apuestas mundial en sitios como Betsson para conocer las cuotas de cada uno de los 48 equipos. Porque una cosa es confiar en el cábala y otra muy distinta es no mirar los números. El argentino supersticioso de 2026 es también un argentino que analiza probabilidades en la casa de apuestas antes de cada partido. La contradicción no le molesta. Al contrario. Siente que cuanto más herramientas tenga a favor, mejor.

La camiseta que no se lava y el lugar que no se cambia

Es la superstición más extendida del país. Si Argentina ganó y vos tenías puesta una camiseta determinada, esa camiseta no se lava hasta que la selección pierda o hasta que termine el torneo. En Qatar millones de personas dejaron de lavar su camiseta después del debut contra Arabia Saudita porque cuando se la cambiaron empezó la racha ganadora. La misma lógica aplica al lugar donde mirás el partido. Si viste el debut en lo de tu suegra y ganaron, vas a ir a lo de tu suegra todos los partidos. No importa que quede lejos. Se ganó ahí. Se mira ahí.

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Las comidas y las bebidas con poderes mágicos

Cada familia tiene su menú mundialista. Hay casas donde se comen empanadas en cada partido porque una vez se comieron empanadas y la selección hizo cuatro goles. Hay grupos de amigos que toman siempre la misma bebida, siempre la misma marca, siempre en el mismo vaso. Si alguien cambia de vaso el resto lo mira como si hubiera cometido un crimen. El asado del domingo se mueve al día que juega Argentina. Los fideos con tuco pasan a ser sagrados si coincidieron con una victoria. No hay lógica. Hay tradición. Y en un país donde la comida es identidad, la superstición gastronómica mundialista es una religión.

El que no puede mirar y el que no puede hablar

En cada grupo de amigos hay uno que no puede ver los penales. Se va al baño. Se tapa los ojos. Se mete en otra habitación. Y jura que si vuelve a mirar la selección erra. También está el que no puede hablar durante el partido porque una vez dijo que estaba ganado y empataron sobre la hora. Ese tipo se queda mudo noventa minutos. Vive el partido en un estado de tensión silenciosa que parece más sufrimiento que disfrute. Pero no lo cambiaría por nada.

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Los nuevos rituales digitales de 2026

Lo interesante es que las supersticiones se actualizaron. Ya no alcanza con la camiseta y el lugar. Ahora hay gente que revisa las cuotas en las apuestas deportivas antes de cada partido como parte del ritual. Si la primera vez que chequearon las cuotas Argentina ganó, lo van a hacer siempre. A la misma hora. Desde el mismo dispositivo. La tecnología se incorporó al sistema supersticioso sin conflicto. El argentino no ve contradicción entre prender una vela y abrir una app de apuestas. Son capas de la misma fe mundialista.

Scaloni y el buzo azul de la suerte

El propio cuerpo técnico no escapa. Scaloni usó el mismo buzo azul durante todo el recorrido de Qatar. Los jugadores tienen sus propios rituales de concentración, sus entradas al campo con el pie derecho, sus formas de tocar el césped antes del pitazo inicial. Dibu Martínez tiene una rutina previa a los penales que ya es parte del folklore. Esas conductas bajan desde la selección al hincha y se replican en cada living y en cada bar donde se junta la gente a ver el partido.

Un país que ganó y ahora necesita repetir la fórmula exacta

La tercera estrella confirmó todo. Cada superstición que los argentinos sostuvieron durante Qatar quedó validada por el resultado. Y ahora con el Mundial 2026 a punto de arrancar la lógica es simple. Si funcionó no se cambia. Misma camiseta. Mismo lugar. Misma comida. Mismo ritual. La tranquilidad de ir como campeón del mundo no elimina las supersticiones. Las refuerza. Porque ahora tienen la prueba de que funcionan.