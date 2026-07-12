La investigación por la muerte de Alfredo Alberto Carbano, el hombre de 71 años hallado enterrado en los médanos de Las Toninas, dio un giro clave. La Justicia confirmó oficialmente su identidad, recaratuló la causa como homicidio y ordenó la detención de dos sospechosos.

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Carbano, exintegrante de la Policía Federal, era buscado desde fines de junio, luego del incendio de su vivienda ubicada en las calles 13 y 4 de la localidad del Partido de La Costa. Días después apareció abandonada su camioneta y, el viernes, un operativo encabezado por Bomberos Voluntarios, Policía Científica y la Brigada K9 permitió encontrar su cuerpo enterrado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, a aproximadamente un kilómetro de donde había sido localizado el vehículo.

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La investigación, basada en el análisis de cámaras de seguridad y distintos testimonios, derivó en la detención de un adolescente de 17 años y de Damián Aníbal Maciel, de 31. Ambos habían declarado inicialmente como testigos, pero las contradicciones detectadas en sus relatos hicieron que quedaran bajo sospecha.

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Según informó el medio local FM La Marea, la principal hipótesis de los investigadores es que ambos conocían a Carbano y frecuentaban su vivienda, donde compartían reuniones e incluso, en algunas oportunidades, se quedaban a dormir. El medio local señaló que los pesquisas creen que durante uno de esos encuentros se produjo una discusión que terminó con el asesinato y que luego el cuerpo habría sido trasladado en la camioneta de la víctima hasta los médanos, donde fue enterrado para ocultar el crimen.

Durante cinco allanamientos realizados este sábado, la Policía secuestró 12 teléfonos celulares, una notebook, herramientas, una pala, un hacha, machetes, una barreta, una cadena y una frazada con manchas de sangre, elementos que serán sometidos a distintas pericias.

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En tanto, la autopsia determinó que Carbano murió como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza provocado con un objeto contundente, dato que refuerza la hipótesis del homicidio.

Cabe recordar que el hombre había sido noticia el pasado 12 de mayo, cuando la Justicia Federal allanó su vivienda en el marco de una causa por presunto acopio de material explosivo. Esa investigación no guarda relación con el homicidio y continúa por un expediente separado.