Una vecina de 74 años de Las Toninas sufrió una estafa telefónica que le provocó un perjuicio económico millonario. Los delincuentes, que se hicieron pasar por representantes de una empresa de transporte, lograron quedarse con más de un millón y medio de pesos y hasta tramitaron un préstamo a su nombre.

Ads

El hecho ocurrió cuando la mujer recibió un llamado en el que le prometían un beneficio del 40% en pasajes de larga distancia por su condición de jubilada. Para avanzar con la supuesta gestión le solicitaron datos bancarios y hasta una validación biométrica desde su celular.

Tras el contacto, su teléfono quedó bloqueado. Poco después comprobó que habían realizado transferencias por casi $1,5 millones y gestionado un crédito por otra cifra similar.

Ads

Al advertir la maniobra, la jubilada se acercó a su banco y posteriormente radicó la denuncia en la comisaría, que dio intervención a la UFI N° 11 de Mar de Ajó.

Desde la Justicia y las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de no compartir claves, datos personales ni aceptar validaciones biométricas a través de llamados o aplicaciones de mensajería.

Ads