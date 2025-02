La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) llevó a cabo un operativo de fiscalización en la localidad de Tigre y detectó dos torres de lujo, Sky One y Sky Two, que tributaban como terrenos baldíos a pesar de estar en condiciones de habitabilidad. Estas construcciones, ubicadas en el exclusivo complejo Remeros Beach, suman aproximadamente 30.000 metros cuadrados y cuentan con departamentos valuados en U$S 4.000 por metro cuadrado.

El desarrollo inmobiliario posee una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados, playas de arena, áreas de esparcimiento y un sector deportivo con canchas de fútbol y tenis. Además, las unidades ofrecen terrazas con vistas panorámicas, piscinas climatizadas, gimnasio y seguridad privada las 24 horas. Sin embargo, sus propietarios evitaban el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente, declarando los inmuebles como terrenos baldíos.

Cristian Girard, director de ARBA, destacó la importancia de estos operativos: "Cuando la riqueza invertida en estos emprendimientos evade impuestos, se desfinancia al Estado y se agrava la crisis social. La fiscalización es clave para fortalecer los recursos públicos y mejorar la infraestructura y los servicios en la Provincia".

Además, el titular de ARBA responsabilizó a los desarrolladores del proyecto por la irregularidad: "Es inaceptable que en un complejo de lujo se pague como si fueran terrenos baldíos. Seguiremos profundizando las fiscalizaciones para garantizar que los evasores cumplan con sus obligaciones, al igual que el resto de los bonaerenses que pagan sus impuestos al día".

Las acciones de fiscalización de ARBA buscan asegurar una equidad tributaria efectiva, evitando que la evasión impacte en el financiamiento de políticas públicas esenciales. Durante 2025, la Provincia ya regularizó más de 280.000 metros cuadrados que no tributaban adecuadamente, tras operativos en Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando.