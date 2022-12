Finalmente este viernes, Lautaro Martínez llegó a su tierra natal y una multitud se aglomeró frente al Teatro Municipal de Bahía Blanca para recibirlo. El delantero de la Selección fue reconocido como Ciudadano Ilustre, al igual que los otros dos locales que tuvieron su participación en Qatar, Germán Pezzella, quién no estuvo presente, y el árbitro Facundo Tello.

"Sensaciones increíbles, únicas. Momentos que soñaba vivir, cumplir. Sin dudas, después de 36 años, traer la Copa de nuevo a casa es el sueño de todo chico, de todos los argentinos”, arrancó Lautaro emocionando al público y continuó :“Espero que lo hayan disfrutado y lo disfruten por mucho tiempo. Con todos los años que nos costó volver a traerla, se tiene que festejar todos los días en la mesa de todos los argentinos".

El campeón contó cómo vivió en el campo de juego, el momento de la consagración: "Mi familia, las cosas que me han hecho llegar a ese momento. Se te viene todo un peso en el cuerpo. Lo primero que me salió era tirarme al piso. Mucho sacrificio, trabajo, momentos fuerza de aca".

"Es ahí donde apareció lo que hemos formado entre todos. Empezar el Mundial como lo empezamos no era lo que queríamos, por la manera en que llegamos. Era muy difícil pensar en una derrota, pero nos hizo más fuertes. A partir de ahí hemos jugado seis finales", explicó

También se tomó unos minutos para repasar los triunfos de la albiceleste "Llevamos a Argentina a ganar tres títulos en un año y medio. Es muy difícil. La Copa del Mundo costó traerla. Quedamos en la historia y eso no nos lo va a quitar nadie”. Y destaco que “Necesitábamos poner a Argentina en el lugar que se merecía. Es increíble pensar que le ganamos a Brasil a Maracaná, a Italia en Wembley y a Francia en Doha. Sólo queda disfrutar".

"Tomamos dimensión porque trabajamos para esto. Desde que el técnico nos dio la posibilidad de vestir la camiseta bajó un mensaje que estaba claro para nosotros: el grupo por encima de lo individual”, relató, fiel al “Todos juntos" que postuló la Scalonetta durante la competencia.

Laura García Vásquez, a cargo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, compartió un video con el momento en que el delantero se asomaba al balcón a expresar su agradecimiento a los lugareños, con el mensaje: "Muy emocionante. Lautaro Martinez en casa."

Reconocimiento a Facundo Tello

Por su parte, Facundo Tello, arbitró tres encuentros de la Copa del Mundo: el triunfo de Suiza frente a Camerún, la victoria de Corea del Sur ante Portugal y el histórico triunfo de Marruecos frente al seleccionado portugués que le valió la clasificación a semifinales.

"Me tocó disfrutarlo muchísimo, en mi experiencia personal y como hincha de la Selección. Lo disfruté muchísimo. Todavía no tomé dimensión de lo que me tocó pasar en lo personal. No podía haber esperado un escenario mejor”, relató el bahíense.

Y no se privó de expresar su emoción como hincha en Qatar:“ Tener la participación que pude tener y terminar hinchando por ellos. Si me hubieran dicho qué esperaba para mi Mundial, fue esto".

"Me pasó parecido cuando fui padre. Cuando lo fui, realmente pude entenderlo. Me siento bendecido de haber cumplido un sueño, la experiencia más grande que puede tener un árbitro”, contó.

Y para finalizar, dejó un mensaje para los jóvenes aspirantes: “Invito a los chicos que vienen detrás que definan muy claramente cómo van a transitar el camino del arbitraje. Es una profesión para transitar con libertad, enfocarse en objetivos cortos y largos, y que sueñen".