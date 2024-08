Un vecino llegó a su casa ubicada en el municipio de San Fernando, pero no pudo ingresar su auto porque la entrada del garaje estaba obstruida por otro vehículo. El hombre, sin dudarlo demasiado, le enganchó una linga al obstructor y lo corrió.

"Es una linga común y corriente que tengo en el baúl. No es una buena fama la del remolcador, pero no me quedó otra opción", explicó el protagonista, Juan, en diálogo con América Noticias.

Todo quedó registrado por la filmación de un ambulanciero de una clínica que queda frente a su casa:

🚨 LE DEJARON UN AUTO TAPANDO LA PUERTA DE SU GARAGE, SE CANSÓ Y LO REMOLCÓ

- Pasó en San Fernando pic.twitter.com/c9EXQ8TQ3K — Vía Szeta (@mauroszeta) July 31, 2024

"Lo remolqué con mi auto unos metros, entré a mi casa, saqué el otro coche y me fui a atender la urgencia de salud que tenía lo más rápido que tuve", continuó explicando.

Finalmente, se descubrió que hubo una confusión. El auto obstructor era de unos vecinos del remolcador que estaban autorizados a dejarlo en ese lugar, pero era otro el vehículo y por eso Juan no lo identificó.

"Estamos autorizados por Juan para dejar el auto. El que corrió es de mi hija y mi yerno. Mi hija se olvidó de pasarle la patente de ese coche. Cuando está mi auto, me llama y lo saco, somos amigos", explicó el vecino.