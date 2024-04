Una vecina del partido bonaerense de Baradero vivió momentos de angustia cuando regresó a su hogar y descubrió que había sido víctima de un robo. Sin embargo, su situación se vio agravada cuando, al intentar realizar la denuncia en la comisaría local, se encontró con un obstáculo inesperado: la falta de luz impidió que las autoridades tomaran su declaración.

En una entrevista por la radio local FM Tiempo, la víctima, llamada Ana Feulién, explicó que descubrió el robo cuando la policía la contactó en su lugar de trabajo, ya que no podían comunicarse con ella de otra manera. Al regresar a su casa, encontró todo revuelto y notó la falta de varios objetos de valor, incluyendo dinero, un televisor, un parlante y una garrafa.

“Yo estaba trabajando en el horario de la mañana y alrededor de las 13.00 me va a buscar la policía a mi trabajo porque mi amiga no podía contactarse conmigo entonces va a realizar la denuncia porque mi casa estaba todo abierto y tirado. Yo hace dos meses que alquiló en esta casa, se llevaron plata, mi televisor, un parlante y la garrafa", lamentó la mujer.

Con la intención de reportar el incidente, Ana se dirigió a la comisaría local para presentar una denuncia formal. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que la falta de suministro eléctrico en la estación de policía impedía que se registraran nuevos casos. A pesar de dejar su número de teléfono para recibir una llamada de seguimiento, Ana aún no recibió ninguna comunicación por parte de las autoridades.

“No tuve respuesta de nada, fui a realizar la denuncia y no me la tomaron porque no había luz. Solo me pidieron mi número de teléfono para llamarme pero todavía no recibí ningún llamado, solo fueron a notificarme a mi trabajo pero después no fueron hasta a mi casa ni nada", agregó Ana a la emisora 103.5 de Baradero, que publicó las imágenes del robo en sus redes sociales.