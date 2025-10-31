La niña pergaminense de 10 años sufrió graves lesiones en la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua. Luego de tres semanas de internación en el Hospital Garrahan, Catalina Maglio recibió el alta médica.

El incidente se produjo la noche del jueves 9 de octubre cuando una alumna encendió una mezcla de azufre y carbón junto a sales dentro de dos tubos metálicos para simular la erupción de un volcán. La reacción química se descontroló y provocó una fuerte explosión que arrojó fragmentos incandescentes en todas direcciones.

Catalina, alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 59 de Fontezuela, resultó gravemente herida cuando un objeto metálico impactó en su rostro. La nena presenciaba la actividad como parte del público.

La gravedad de las lesiones llevó a que la menor fuera trasladada de urgencia en un vuelo sanitario al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, donde fue intervenida y permaneció internada bajo cuidados intensivos. Finalmente, fue dada de alta este jueves.

Su padre, Javier Maglio, compartió en redes sociales las imágenes del momento en que la familia —junto a su esposa Ángeles Del Valle y la hermanita menor, de dos años— posó sonriente al abandonar el centro de salud pediátrico de alta complejidad.

En diálogo con Diario La Opinión, Maglio explicó que permanecerán algunos días más en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con un seguimiento médico ambulatorio que incluye curaciones periódicas, fisioterapia, kinesiología y otros tratamientos de rehabilitación facial. “Vamos a estar hasta el 12 o 13 de noviembre, según cómo avance todo. Después, cuando los médicos lo autoricen, volveremos a Fontezuela”, indicó el papá de Catalina.