Un joven, identificado como Axel Emanuel Santa Cruz, fue rociado con nafta y prendido fuego por otros dos hombres durante la madrugada del sábado, en el barrio Villa Rosario Sur, en el partido de Bahía Blanca.

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La víctima permanece internada en el Hospital Penna de la mencionada ciudad recuperándose de las quemaduras que sufrió en su cuerpo.

El hecho ocurrió en la esquina de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel. Según relató el joven quemado, sus atacantes le gritaban: “te llegó la hora”.

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A partir de los testimonios de testigos y de las tareas de investigación realizadas por personal de la Comisaría Primera, se logró determinar la identidad de los presuntos agresores.

La policía detuvo a dos personas, de 29 y 20 años, sindicados como autores del ataque, ambos con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y por tenencia de estupefacientes.

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Los dos apresados fueron imputados por tentativa de homicidio y, si bien no se determinó el móvil de los atacantes, todo apunta a un ajuste de cuentas.