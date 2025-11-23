Estudiantes protagonizó este domingo una de las sorpresas del Torneo Clausura al derrotar 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final y dejar en el camino al equipo que llegaba como el mejor del año.

Central, que antes del inicio del encuentro recibió el trofeo como campeón de la liga anual, buscaba coronar la jornada con una nueva victoria ante su gente. Sin embargo, el Pincha lo recibió de espaldas en el clásico pasillo de honor, mostrando su desacuerdo con la decisión de la AFA.

⛔️🇦🇷 ESTUDIANTES DE LA PLATA LE HIZO EL PASILLO ¡DE ESPALDAS! A ROSARIO CENTRAL.



Una de las imágenes del año.pic.twitter.com/YvSr4t2ceX — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2025

El único tanto del partido llegó luego de una buena maniobra colectiva de la visita, que sorprendió a la defensa local y Edwin Cetré definió con precisión para poner el 1-0 que sería definitivo. Estudiantes priorizó el orden, el esfuerzo en la mitad de la cancha y una defensa compacta que anuló cada intento del Canalla.

¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

El campeón del año intentó revertir el marcador con intensidad, pero le faltó claridad en los metros finales y chocó una y otra vez contra el bloque defensivo del conjunto platense. El Pincha ya está entre los ocho mejores y se ilusiona con seguir avanzando.

