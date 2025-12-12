Una mujer de la provincia de Buenos Aires vive una auténtica pesadilla luego de descubrir que desconocidos falsificaron su DNI, ingresaron a la sucursal Moreno del Banco Santander y tramitaron un crédito de 60 millones de pesos a su nombre. La víctima recién se enteró cuando el banco comenzó a reclamarle el pago de la primera cuota de un préstamo que jamás había pedido.

Ads

La causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que ordenó la intervención de la División Antifraude de la Policía Federal. Los investigadores realizaron seis allanamientos simultáneos en domicilios de La Matanza, donde lograron detener a cuatro personas vinculadas a la maniobra. El presunto organizador de la estructura permanece prófugo.

Según reconstruyó la investigación citada por Primer Plano Online, la estafa se concretó cuando una mujer ingresó a la sucursal ubicada sobre avenida Bartolomé Mitre al 3100, en pleno centro de Moreno, y logró abrir una cuenta y obtener una tarjeta utilizando un DNI apócrifo. Aprovechó que la verdadera titular tenía una cuenta asociada a su padre, lo que facilitó el trámite sin levantar sospechas.

Ads

Una vez acreditado el préstamo, el dinero comenzó a moverse rápidamente hacia múltiples cuentas secundarias, lo que permitió a los investigadores seguir la trazabilidad y detectar quiénes recibieron la mayor parte del monto. Según las fuentes del caso, el crecimiento patrimonial del supuesto líder de la banda fue “exponencial en pocas horas”.

En los operativos, la Policía Federal secuestró libretas con anotaciones, documentos, nombres, números de cuenta y una copia del DNI falso utilizado por la mujer filmada en las cámaras de seguridad del banco. Los otros detenidos figuran como destinatarios de los fondos y deberán explicar en concepto de qué recibieron el dinero.

Ads

Mientras tanto, la víctima espera que la Justicia avance con el desconocimiento del crédito. El banco suspendió momentáneamente el cobro de las cuotas y abrió un sumario interno para determinar si hubo negligencia o participación del personal de la sucursal en la maniobra. De acuerdo a fuentes de la causa, el seguro obligatorio de la entidad deberá cubrir el perjuicio económico.