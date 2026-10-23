Un productor rural de Rauch decidió abandonar el campo que alquila después de sufrir una serie de ataques que le provocaron pérdidas estimadas en más de $40 millones. En poco más de un mes, le mataron 34 animales y denunció que los responsables siguen sin ser identificados.

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“Alquilo unas 200 hectáreas y tengo una gran impotencia porque no me dejan trabajar. Por eso voy a entregar ese campo y dejarlo sin animales porque hasta que la policía no actúe y no agarre a alguien esto no va a parar”, expresó Franco, el productor damnificado, en declaraciones difundidas por FM Rauch.

El primer episodio ocurrió durante la noche del 15 de septiembre, cuando le robaron 10 terneros y dejaron uno muerto en el lugar porque era muy pequeño. En la noche siguiente, los delincuentes regresaron y mataron otros 19 animales. De ese grupo, se llevaron seis y dejaron el resto en el campo. Según relató el productor, los terneros fueron asesinados con armas de fuego.

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El último ataque se registró el 16 de octubre, exactamente un mes después de los primeros hechos. En esa oportunidad, los delincuentes faenaron tres vaquillonas preñadas, a punto de parir, y un ternero. Se llevaron la mayor parte de la carne y dejaron los restos de los animales en el establecimiento.

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En total, Franco contabilizó 34 animales faenados y calculó que el perjuicio económico supera los $40 millones. El productor tenía un rodeo de aproximadamente 80 cabezas, por lo que los ataques representaron la pérdida de una parte importante de su capital de trabajo.

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“Volvieron los mismos delincuentes con más ensañamiento y rigor. Hay mucha impunidad en esta gente que mata y deja animales tirados”, sostuvo. También afirmó que siente que existe un ensañamiento contra él por haber realizado las denuncias.

La decisión de abandonar el campo refleja el impacto económico que puede tener el delito rural sobre los pequeños productores. Según la información difundida por FM Rauch, productores de la zona de Olavarría denuncian episodios similares desde hace más de dos años, con ataques a animales y daños en establecimientos rurales.

Ante la falta de respuestas que reclama y el temor a nuevos ataques, Franco resolvió entregar las 200 hectáreas que alquila y dejar el campo sin animales.