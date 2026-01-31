Milcíades Torrez Oviedo, un carpintero de 63 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo ocurrido en la localidad de Gregorio de Laferrere. El crimen, cometido por “motochorros”, dejó a una familia destruida y, hasta el momento, no hay detenidos.

Ads

La víctima regresaba a su casa por la noche a bordo de su motocicleta Honda Twister, luego de su jornada laboral en la Ciudad de Buenos Aires. A solo dos cuadras de su domicilio, fue interceptado por los delincuentes, quienes le dispararon a quemarropa y escaparon sin llevarse el rodado.

Federico, hijo de Milcíades, relató entre lágrimas los momentos posteriores al ataque. “Al principio pensé que había tenido un accidente. Cuando llegué me dijeron que había fallecido. Estaba muerto al lado de la moto”, contó conmocionado.

Ads

“Le metieron un tiro en la cabeza por una moto, y encima no se la llevaron. ¿Con qué necesidad? Ahora tengo que salir adelante, ser fuerte por él, por mi mamá y por mi hermana”, expresó el joven de acuerdo al medio local el1digital.com.ar.

Milcíades Torrez Oviedo trabajaba como carpintero desde los 15 años y era el principal sostén económico de su familia. Su rutina comenzaba a las cinco de la mañana y se extendía hasta las diez de la noche. El crimen ocurrió pocos días después de haber celebrado su cumpleaños número 63 junto a sus seres queridos.

Ads

“Dejaron la moto tirada ahí. ¿De qué sirve ahora la moto? Me mataron a mi papá, ya no lo voy a ver más. El domingo habíamos festejado su cumpleaños y ahora esto. Nos cagaron la vida. No me pude despedir ni decirle que lo amaba ni que todo lo que soy se lo debo a él”, lamentó Federico.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de La Matanza. Por el momento, los autores del crimen no fueron identificados y la familia de la víctima exige justicia.

Puede interesarte