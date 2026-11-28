Una supuesta agencia de viajes ofrecía paquetes turísticos a Ushuaia a través de Instagram, pero detrás de la propuesta se escondía una maniobra de estafa informática. La investigación, iniciada en Bahía Blanca, derivó en un allanamiento en una vivienda de Florencio Varela, donde la Policía identificó a una mujer y secuestró un teléfono celular.

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El hecho ocurrió en julio de 2026, cuando un vecino de Bahía Blanca encontró una publicidad en Instagram sobre un viaje a Ushuaia y se contactó por WhatsApp con quienes se presentaban como representantes de una empresa turística. Convencido de que se trataba de una oferta legítima, realizó dos transferencias bancarias para pagar el paquete y distintas excursiones.

La sospecha apareció cuando los supuestos vendedores le solicitaron un tercer pago. Antes de enviar más dinero, el damnificado decidió comunicarse directamente con el hotel y descubrió que no existía ninguna reserva vinculada con el viaje.

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Posteriormente, responsables de la empresa turística verdadera confirmaron que el número telefónico utilizado no pertenecía a la firma y que terceros habían suplantado su identidad comercial para concretar el fraude.

A partir de la investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 20 de Bahía Blanca, el Juzgado de Garantías N.º 2 ordenó un procedimiento en un inmueble de la calle Mallorca, en Florencio Varela.

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El operativo estuvo a cargo de personal de Cibercrimen Región Interior Sur. Allí se identificó a una mujer y se secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes para avanzar con la investigación.

Desde la Fiscalía recomendaron realizar operaciones únicamente a través de plataformas oficiales, comprobar la identidad de los vendedores y verificar las titularidades de las cuentas bancarias antes de transferir dinero en concepto de señas o reservas.