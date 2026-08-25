Un hombre de Bahía Blanca recurrió a la Justicia después de que le robaran su auto mientras su hijo hacía compras en un hipermercado Walmart de la ciudad. El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2008 y el vehículo nunca fue recuperado.

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Ese día, el joven había llegado al predio ubicado sobre Avenida Cabrera al 4100 junto a dos amigos, a bordo de un Fiat Uno modelo 1999. Estacionó cerca del ingreso y entró a hacer las compras.

Cuando regresó con las bolsas, cerca del mediodía, descubrió que el vehículo había desaparecido. Tras avisar al personal de seguridad, regresó a su casa y junto a su padre realizó la denuncia policial. Sin embargo, el auto nunca apareció.

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El propietario inició entonces una demanda contra la empresa y reclamó una indemnización por el valor del vehículo, una notebook que estaba en el baúl y el daño moral provocado por la situación.

La Justicia falló 18 años después

El expediente quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Juan Carlos Tufari, que admitió parcialmente el reclamo.

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Según publicó el medio local Canal Siete, la indemnización quedó fijada en $23.730,60, más los intereses correspondientes.

El monto incluye $18.700 por el auto, $5.000 por la notebook y $30,60 por los gastos de baja del automotor.

El reclamo por daño moral fue rechazado. El magistrado consideró que la pérdida de un bien material no implica por sí sola una afectación espiritual que deba ser indemnizada y destacó que el dueño no se encontraba presente al momento del robo.

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Respecto de los intereses, se estableció que para el auto y la notebook se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días, desde la fecha del robo hasta el momento del pago.

Así, 18 años después del robo, el hombre obtuvo un fallo parcialmente favorable, aunque por un capital inicial de apenas $23.730,60, al que deberán sumarse los intereses acumulados durante casi dos décadas.