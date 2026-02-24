Una vecina de Baradero denunció públicamente que le robaron la identidad y que están vendiendo rifas en su nombre, utilizando incluso el fallecimiento de su hijo para pedir dinero puerta a puerta.

Se trata de Gloria Deglise, quien se comunicó con la emisora local FM Tiempo 103.5 para alertar a la comunidad. Según relató, personas desconocidas estarían ofreciendo números y recaudando plata bajo el argumento de ayudarla tras la muerte de su hijo, ocurrida hace dos meses.

“Ayer me llega un mensaje por Messenger que decía: ‘te di $20.000 pesos y me falta un número’, y le puse: ‘señora, yo no vendo números’”, contó Gloria al aire.

La situación escaló cuando una mujer se presentó en su casa. “Me dijo que le habían dado mi dirección y todos mis datos. Cuando me vio me dice: ‘pero no sos vos’, y yo le digo: ‘pero yo soy Gloria Deglise’”, relató.

Según explicó, a esa vecina le aseguraron que estaban vendiendo números a su nombre “por el tema de mi hijo, que falleció hace dos meses”.

Deglise sostuvo que una de las personas señaladas sería Moira Martínez, quien —según su versión— se presenta casa por casa vendiendo rifas, pidiendo dinero y hasta mostrando a un menor para generar confianza. Además, afirmó que esta mujer habría alquilado anteriormente en la casa de su madre, pero que fue desalojada por conflictos.

“Yo quiero que la gente de Baradero sepa que Gloria Deglise no está vendiendo ningún número y menos para mi hijo que falleció hace dos meses. Esta mujer anda vendiendo números puerta por puerta y da mi dirección”, remarcó.

La vecina pidió a la comunidad que extreme los cuidados y que no entregue dinero ante este tipo de maniobras. “Yo no quiero que robe mi identidad haciéndose pasar por mí”, concluyó.