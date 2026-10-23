Una joven denunció el robo de su moto Honda Wave en Costa Azul y comenzó a difundir imágenes y videos en redes sociales para intentar recuperarla. Según relató, el rodado pasó por San Clemente del Tuyú y luego fue ubicado en Santa Teresita.

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La denunciante aseguró que tiene registros de personas circulando en su moto, a la que le habrían cambiado los plásticos laterales negros por unos rojos. También señaló que cuenta con videos vinculados con otros robos en Mar del Tuyú y Santa Teresita.

En medio de los reclamos, la joven intercambió mensajes con personas a las que señala por el caso. “Andá a laburar, rata”, les escribió. La respuesta incluyó frases intimidatorias: “Para eso tengo mi pistola”, “no le hace justicia nadie a ustedes” y “la próxima juntá plata y comprate una cadena”. En otro mensaje, le dijeron: “Dame ubicación y voy”.

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En diálogo con el medio local FM La Marea, la joven también manifestó que comenzó a recibir amenazas a raíz de sus publicaciones en redes sociales. Según su relato, una de las personas mencionó un arma de fuego calibre 38.

La joven sostiene que identificó a quienes tendrían su motocicleta, pero todavía no logró recuperarla. El caso suma así al robo denunciado las amenazas e intimidaciones que afirma haber recibido mientras intenta recuperar el vehículo.

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